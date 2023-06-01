«Фармстандарт» начнет производство медицинского желатина Сергей Глаголев: «Зарубежные компании интересуются проведением КИ лекарств в РФ» » Голикова: в 2022 году в новые регионы поставили лекарства на сумму 7,5 млрд рублей Более 300 тыс. детей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли медицинское обследование. Такие данные привел в среду президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о работе по медобследованиям детей в новых регионах и о том, что еще предстоит сделать. “В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тыс. детей”, – сказал Владимир Путин. Также он попросил Голикову доложить о подготовке к летнему сезону в “Артеке”. “В 2025 году будем отмечать столетие “Артека”. Понятно, времени еще вполне достаточно, но все-таки летний сезон начинается”, – отметил президент По словам Голиковой, в новые регионы поставили 100 передвижных медицинских комплексов, 50 использовали для профилактических медицинских осмотров детей. “Осмотрено более 337 тыс. детей, были привлечены более 450 специалистов. По результатам осмотров 30,5% детей поставлены на диспансерное наблюдение, чуть более 3% детей рекомендовано обследование и лечение в условиях стационара, 2,1% – получили плановое хирургическое лечение, а 117 детей были госпитализированы в федеральные центры и крупнейшие региональные организации”, – рассказала вице-премьер. Она также отметила, что в 2022 году в новые регионы поставили лекарства на сумму 7,5 млрд рублей. Кроме того, обеспечили физическую доступность лекарственных препаратов более чем в 2 тыс. аптек. “С этого года запланировано поэтапное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с достижением более чем 90% охвата к 2025 году. Для граждан, которые страдают редкими орфанными заболеваниями, лекарственное обеспечение с этого года обеспечивается в полном объеме централизованно за счет средств федерального бюджета. Также 15 детей уже обеспечиваются необходимыми препаратами “Круга добра”, – рассказала Голикова. Ранее Путин дал поручение Минздраву и другим профильным ведомствам проработать вопрос о снятии запрета на вывоз из России запасных частей и комплектующих для медицинской техники. В настоящий момент этот аспект регулируется Постановлением Правительства РФ № 311 от 8 марта 2022 года. gxpnews