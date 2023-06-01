«Фармстандарт» начнет производство медицинского желатина

ГК «Фармстандарт» расширит производственные мощности своего завода «Фармстандарт-Лексредства» в Курской области, создав новый цех по выпуску лекарств в таблетированной форме. Кроме того, в 2024 года на базе предприятия компания начнет производство медицинского желатина, сообщается на сайте администрации Курской области.

«Желатин будут производить у нас на территории области. Это первое в России производство медицинского желатина», — подчеркнул глава региона. Во вторник, 30 мая, администрация региона и генеральный директор ОАО «Фармстандарт-Лексредства» Александр Косоплеткин подписали соглашение о сотрудничестве.

Цех по выпуску таблеток на заводе «Фармстандарт-Лексредства» введут в эксплуатацию в конце июня 2023 года. По словам Косоплеткина, это позволит не только увеличить изготовление лекарств, но и перевести работников на пятидневную рабочую неделю и сократить ночные смены.

На данный момент в структуре завода 26 производственных участков в составе шести цехов. Здесь ежегодно производят 600 млн упаковок почти 500 наименований лекарств. Помимо завода в Курской области, ГК располагает предприятиями в Уфе, Томске, Владимирской и Московской областях.

В ближайшее время начать производство желатиновой капсулы в рамках программы импортозамещения намерена также «ПСК Фарма» из подмосковной Дубны. Московская область заключила с компанией офсетный контракт.

gxpnews