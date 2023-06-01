«Ростех» намерен нарастить долю на рынке медтехники до 20%

Правление ГК «Ростех» наделило дочернюю компанию «РТ-Медицинские технологии» полномочиями куратора развития медицинского направления. Компанию возглавил Сергей Дмитроченко, ранее занимавший должность заместителя гендиректора «Швабе» по продвижению гражданской продукции. Оператор займется координацией работы четырех холдингов и более тридцати подведомственных предприятий, занимающихся выпуском медицинской техники.

Не исключено, что оборудование будет выпускаться под единым брендом, а в новую линейку продукции войдут диагностические устройства, в том числе аппаратура для УЗИ, гинекологии, реанимации, анестезии, неотложной помощи.

Цель ГК «Ростех» – занять до 20% рынка медоборудования в сегментах, где сейчас представлена продукция госкорпорации. Общий рынок медизделий предприятия оценивают в 600 млрд рублей, а свою долю в нем – в 5%.

«Ростех» представлен в сегментах офтальмологического, неонатального, наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов ИВЛ. В 2020 году Уральский приборостроительный завод заключил контракты на общую сумму 14,6 млрд рублей на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких. В октябре 2021 года завод получил еще 630 млн рублей из федерального бюджета на разработку новой линейки аппаратов ИВЛ «Мобивент».

В портфеле ГК «Ростех» есть партнерство по локализации УЗИ с южнокорейской Samsung Medison и НПО «Сканер» под брендом «Рускан» на мощностях АО «Калугаприбор». В апреле 2018 года локализована пилотная линейка выпускаемого оборудования из трех моделей – «РуСкан 50», «РуСкан 60» и «РуСкан 60 new», в декабре 2020 года – УЗИ экспертного класса «РуСкан-65» и «РуСкан-65М». За четыре года «Ростех» поставил УЗИ-сканеры в клиники Москвы, Тулы, Владивостока, Великого Новгорода, Татарстана, Нижегородской, Тюменской, Московской областей и других регионов.

В апреле 2023 года «Швабе» и Новосибирский приборостроительный завод вывели на рынок первый российский аппарат HIFU-терапии «Диатер-М». Устройство позволяет диагностировать и удалять новообразования без хирургического вмешательства. Серийное производство приборов намечено на 2024 год.