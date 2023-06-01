Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов покидает свой пост

Хубезов попросил освободить его от должности, поскольку хочет больше времени проводить на новых территориях. После начала спецоперации Хубезов неоднократно бывал в новых регионах, где работал военным медиком. Несмотря на желание оставить пост, депутатский мандат председатель комитета сдавать не будет.

Дмитрий Хубезов избран главой Комитета по охране здоровья в 2021 году. На этот пост он выдвинут от партии «Единая Россия».

Хубезов – депутат Госдумы VIII созыва от Рязанской области. В ходе выборов в 2021 году он набрал 48,06% голосов.

В 1995 году Хубезов окончил Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова по специальности «лечебное дело». В 2003 году завершил обучение в Академии права и управления Министерства юстиции РФ по специальности «юриспруденция». Имеет степень доктора медицинских наук.

С 1995 года работал в Областной клинической больнице в Рязани врачом-интерном, врачом-колопроктологом, заведующим колопроктологическим отделением. С 2017 по 2020 год занимал должность главного врача учреждения. В связи с избранием депутатом Рязанской областной думы VII созыва в сентябре 2020 года Хубезов оставил пост главврача.

Вместе с Дмитрием Хубезовым в состав Госдумы VIII созыва по итогам голосования вошел и предложенный Хубезовым на пост руководителя комитета колопроктолог Бадма Башанкаев,также выдвинутый от партии «Единая Россия».

Башанкаев – автор более 40 научных статей, в том числе по колоректальной онкологии, и дипломированный хирург в этой области. В 2002 он году окончил с отличием ПМГМУ им. И.М. Сеченова. В 2005 году получил стипендию Президента РФ для молодых ученых и уехал на обучение в США. С 2022 года является доцентом кафедры эндоскопической хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.