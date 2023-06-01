Мурашко: «Ввод лекарств в гражданский оборот стабилен»

Ассортимент лекарственных средств (ЛС) на фармрынке России постоянно обновляется и пополняется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе XXV Всероссийской конференции «ФармМедОбращение-2023». В 2022 году рисков для лекобеспечения граждан не зафиксировано, добавил он.

«В 2022 году наблюдался стабильный ввод в гражданский оборот лекарственных средств без каких-то сложностей или снижения ассортимента», – цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава. Он уточнил, что в 2022 году начались клинические исследования (КИ) 15 препаратов, из которых четыре предназначены для борьбы со злокачественными новообразованиями.

Также стабильной ситуации на фармрынке способствуют внедрение дистанционной продажи рецептурных и безрецептурных ЛС, запуск проекта по дистанционной торговле лекарствами в трех регионах РФ, предоставление более 36 тысячам ФАПов в отдаленных территориях лицензий на розничную торговлю препаратами.

«Хочу отметить, что налажена работа по обеспечению качественными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями медучреждений на новых территориях РФ», – отметил также министр.

Михаил Мурашко регулярно заявляет об отсутствии глобального дефицита лекарств и медизделий на российском фармрынке. Практически ежемесячно, по его словам, в стране открываются новые производства ЛС, и на данный момент 70% препаратов на рынке – отечественного производства. Особенно он отмечает достижения российских ученых в сфере радиофармпрепаратов. Практически все из 54 зарегистрированных в РФ радиофармацевтических ЛС произведены российскими компаниями.

gxpnews