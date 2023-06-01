США вводят санкции против восьми компаний Китая и Мексики из-за подделок «Ксанакса»

Министерство финансов США инициировало ввод санкций в отношении семи компаний в Китае и одного предприятия в Мексике, а также девяти их представителей, причастных к разжиганию опиоидного кризиса в стране. Попавшие в стоп-лист организации уличены в продаже станков для прессования таблеток и другого оборудования, используемого для нанесения поддельной торговой маркировки на незаконно произведенные таблетки, содержащие фентанил (например, «Ксанакс»), сообщает Reuters.

Ведомство обвинило попавшие под санкции организации в создании условий для производства поддельных таблеток с содержанием фентанила. «Мы не упустим ни одной возможности пресечь деятельность пособников незаконного производства наркотиков, чтобы остановить это смертоносное глобальное производство», – заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

По данным правительства США, в 2021 году число смертей от передозировки наркотиков в США превысило 100 тысяч. Значительная доля смертей произошла из-за таблеток с фентанилом, который в 50 раз сильнее героина и в 100 раз мощнее морфина. Фентанил все чаще смешивают с другими запрещенными веществами, что приводит к летальному исходу, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй осудил ввод санкций против компаний, заявив, что эти действия «создадут дополнительные препятствия для сотрудничества Китая и США в области борьбы с наркотиками». Он уверен, что таким образом Вашингтон пытается переложить с себя вину за растущую смертность от наркотиков вместо того, чтобы работать над снижением спроса и регулированием отпуска рецептурных лекарств.

Ранее американскую аптечную сеть Walgreens Boots Alliance обязали выплатить штраф за «15-летнюю неспособность» должным образом проверять рецепты на опиоидные лекарства.

gxpnews