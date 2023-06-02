Pfizer получила одобрение FDA на вакцину от РСВ для пожилых вслед за GSK

FDA одобрило вакцину для пожилых людей против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) производства американской Pfizer. Препарат можно применять пациентам в возрасте 60 лет и старше – той же возрастной группе, для которой менее месяца назад была одобрена вакцина Arexvy против РСВ от британской GSK.

Таким образом, вакцина Abrysvo стала второй разрешенной к применению прививкой против заболевания, которое ежегодно становится причиной летального исхода у 14 тысяч людей старше 60 лет в США.

Согласно результатам исследований, Abrysvo на 67% эффективна для группы испытуемых с двумя и более симптомами РСВ и на 85,7% – при тяжелом течении заболевания, обремененного тремя и более симптомами.

РСВ смертельно опасен не только для пожилых, но также для беременных женщин и младенцев. В конце 2022 года Европейская комиссия одобрила препарат Beyfortus компаний AstraZeneca и Sanofi для профилактики заболевания у новорожденных.

gxpnews