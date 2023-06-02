Поставку «Ксалкори» для «Круга добра» осуществит «Ирвин 2»

Компания «Ирвин 2» стала единственным участником аукциона на поставку препарата «Ксалкори» (кризотиниб) для нужд государственного фонда «Круг добра». Контракт будет заключен по максимальной цене, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на итоги аукциона.

«Ксалкори» – противоопухолевый препарат. Цена контракта составила 3,7 млн рублей за 960 капсул. Ранее «Ирвин 2» регулярно становилась поставщиком кризотиниба для подопечных фонда.

Нередко аукционы на поставку препаратов для «Круга добра» завершаются без определения поставщика. В том числе это происходит из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе.

gxpnews