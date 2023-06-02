FDA: в аптеках продаются небезопасные версии Ozempic и Wegovy

FDA предупредило о наличии в продаже в аптеках небезопасных версий противодиабетических Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk, которые изготавливаются из солевых форм семаглутида (семаглутид натрия или семаглутида ацетат). Такая продукция вызывает нежелательные явления и может быть опасна для здоровья, сообщает Fierce Pharma.

В связи с выявленной информацией о несанкционированных версиях Ozempic и Wegovy в продаже FDA просит потребителей закупать лекарства исключительно в аптеках с государственной лицензией или в учреждениях, зарегистрированных в FDA. Параллельно власти штатов Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина и Западная Вирджиния пригрозили подать в суд на аптеки, уличенные в изготовлении небезопасных медикаментов.

Изготавливать лекарства в США могут те аптеки, которые имеют соответствующее разрешение. Условием для производства является дефицит препарата. Противодиабетические средства от Novo Nordisk, которые используются также для сброса лишнего веса, на данный момент признаны дефицитными ввиду огромного спроса на них.

Недавно Novo Nordisk приняла решение сократить поставки стартовых доз Wegovy в США, чтобы обеспечить непрерывность поставок для тех пациентов, которые начали лечение и нуждаются в его продолжении.

gxpnews