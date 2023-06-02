Фонд «Круг добра» сообщил о поставке препаратов для подопечных в новых регионах

Фонд «Круг добра» поставляет необходимые препараты для подопечных, проживающих в новых регионах России. Об этом в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

«Сейчас лекарства доступны детям, проживающим во всех уголках нашей страны, мы уже поставляем лекарственные препараты на те территории, которые недавно вернулись в Российскую Федерацию, – там 23 ребенка», – сказал он.

Ткаченко добавил, что помощь фонда за 2,5 года работы получили более 7100 детей. Организация также закупает препараты по программе 14 ВЗН (высокозатратных нозологий) для более чем 16 тысяч детей. Кроме того, «Круг добра» приобретает медицинские изделия, технические средства реабилитации и оплачивает инновационные методы хирургии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 году в новые регионы поставили лекарства на сумму 7,5 млрд рублей. Кроме того, обеспечили физическую доступность лекарственных препаратов более чем в 2000 аптеках.

gxpnews