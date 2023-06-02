Минздрав: мы опираемся на отечественную индустрию

В Минздраве России прошло очередное заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов при министерстве, где заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сообщил, что сегодня система лекарственного обеспечения в России продолжает развиваться, а государство продолжает расширять программы в этой области.

“Система лекарственного обеспечения развивается. Государство продолжает реализовывать действующие гарантии и расширять программы в области льготного лекарственного обеспечения. В первую очередь речь идет о контроле за ассортиментной доступностью лекарственных препаратов, который обеспечивается как внедрением быстрых регуляторных мер по компенсации недостатков, так и индексацией цен. Эти инструменты реализуются в режиме постоянной связи с получателями государственных услуг и непрерывно совершенствуются,” рассказал Сергей Глаголев.

Замминистра подчеркнул, что в прошлом году в России удалось нивелировать ситуацию, связанную с ажиотажным спросом на лекарства и временными проблемами с логистикой. Сегодня профилактика ассортиментных рисков достигается национальными регистрациями.

“Мы, в целом, не пошли по пути ввоза зарубежных лекарственных препаратов, мы опираемся на отечественную индустрию”, отметил Сергей Глаголев.

Отдельное внимание на заседании было уделено лекарственному обеспечению детей с орфанными заболеваниями. За последние два года в Фонде «Круг добра» была собрана значительная часть нозологий и лекарственных препаратов. На 14 высокозатратных нозологий было выделено дополнительно 20 млрд рублей.

Ранее фонд “Круг добра” сообщил о поставке препаратов для подопечных в новых регионах. “Сейчас лекарства доступны детям, проживающим во всех уголках нашей страны, мы уже поставляем лекарственные препараты на те территории, которые недавно вернулись в Российскую Федерацию, – там 23 ребенка”, – сказал председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

gxpnews