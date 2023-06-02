«Катрен» закрыл сделку по покупке 100% «Эркафарма»

Об этом говорится в сообщении компании.

«Катрен» в июне 2021 года приобрел 24% АО «Эркафарм». Параллельно группа ходатайствовала в ФАС России о покупке контрольного пакета акций в компании (50,01%). В августе того же года сделка была согласована, но с предписанием. ФАС настаивала на сокращении количества аптек, принадлежащих участникам сделки в Орловской области. Также в течение трех лет объединенная сеть не сможет открывать новые аптечные пункты в Санкт-Петербурге, а по истечении этого срока расширяться в регионе разрешено только по согласованию с антимонопольной службой.

«Катрен» – один из крупнейших фармдистрибьюторов на розничном рынке. В группу входит аптечная сеть «Мелодия здоровья» и интернет-аптека Apteka.ru.

Vademecum сообщал о планах «Катрен» консолидировать акции «Эркафарм» в апреле 2023 года. Тогда в «Катрен» утверждали, что планируют «синхронизировать основные стандарты управления операционной деятельностью и корпоративного управления розничного сегмента группы компаний «Катрен», состоявшего из аптечных сетей «Мелодия здоровья» и «Эркафарм».

«Эркафарм» и «Мелодия здоровья» с 2022 года вместе отчитываются о финансовых результатах деятельности. По его итогам объединенная сеть заняла 4-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России». Совокупная выручка сетей составила 80,8 млрд рублей, на 1 января они управляли более чем 2 тысячами аптек.

Фото: https://schelkovsky-trc.ru/

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