«ЛабКвест» за 50 млн рублей приобрела централизованную лабораторию в Санкт-Петербурге

Лабораторный комплекс включает шесть отделов – общей клиники, биохимии, иммунохимии, бактериологии, молекулярной диагностики и патоморфологии. База оснащена оборудованием Thermo Fisher, ДНК-Технологии, Sysmex, Siemens, автоматизированной платформой Roche Cobas 6000.

Оснащенность лаборатории позволяет выполнять все исследования в Санкт-Петербурге, не отправляя биоматериал в технологический комплекс в Москве, включая анализы на гормоны, онкомаркеры, классические биохимические, общеклинические исследования, ПЦР-диагностику, бактериологию и гистологию, рассказали Vademecum в компании. Редкие специализированные тесты «ЛабКвест» будет проводить на других собственных производственных площадках.

ГК «ЛабКвест» вышла на рынок Санкт-Петербурга по франшизе осенью 2022 года и до этого отправляла биоматериалы для анализов в Москву. В планах – нарастить мощность новой лаборатории и проводить на базе в Санкт-Петербурге более 2 500 исследований из каталога компании.

Помимо лаборатории, «ЛабКвест» откроет собственный медицинский офис. Там также планируется предлагать всю линейку исследований, в том числе в режиме CITO.

По данным СПАРК-Интерфакс, компания ООО «ФораЛаб» ранее принадлежала Александру и Рашиде Марковым. Лаборатория организована в феврале 2020 года, выручка компании в 2022 году составила 47,9 млн рублей, чистый убыток – 21,5 млн рублей. С мая 2023 года 90% компании владеет основатель АО «ЛабКвест» Дарья Пикалюк. Совладельцем 10% актива выступает экс-гендиректор «Ситилаб» в Санкт-Петербурге Николай Насанович.

АО «ЛабКвест» появилось в 2016 году в Москве, в настоящее время реализует концепцию предоставления персонализированных консультационно-диагностических услуг. В основе концепции – профилактические программы исследований, включающие в себя лабораторную диагностику и бесплатную интерпретацию анализов, взаимодействие с врачом общей практики (медицинский сервис Доктор Q). Компания развивает сеть медицинских офисов, насчитывает более 110 собственных и франчайзинговых филиалов.

С лета 2022 года компания развивается в формате клиник в сегменте амбулаторных услуг с возможностью сдачи широкой линейки анализов. Первый медцентр «ЛабКвест» открыл в июле 2022 года. Сейчас в сети 24 таких пункта, они работают под брендом «Q-клиника». Также под этой вывеской начнут работать 6 из 120 франчайзи «ЛабКвест».

Фото: Лабквест

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