RNC Pharma сообщила о снижении активности российских фармкомпаний в апреле

RNC Pharma сообщила о снижении активности российских фармкомпаний в апреле по сравнению с тем же периодом 2022 года. Так, рублевый объем выпущенной продукции сократился на 4,8%, динамика в упаковках составила -15,6%. При этом по сравнению с предыдущими тремя месяцами 2023 года результаты апреля ничем не отличались.

Общий объем производства готовых ЛП в России по итогам периода с января по апрель 2023 года составил 228,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Обеспечить положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года было практически нереалистично: весной 2022 года фиксировался ажиотажный спрос, производители стремительно наращивали объемы выпуска. В итоге рублевая динамика относительно января — апреля 2022 года составила -8,5%. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

В натуральных единицах тоже фиксируется спад, здесь с начала текущего года было выпущено порядка 1,3 млрд упаковок, это на 11,6% меньше, чем годом ранее. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) заметно лучше, относительно января — апреля 2022 года отгрузки упали на 5,5%, всего за первые четыре месяца текущего года отечественные компании отгрузили 25,4 млрд МЕД.

Результаты апреля 2023 года ничем принципиально не отличались от итогов работы фармпрома в предыдущие три месяца, отмечают аналитики. Относительно апреля 2022 года фиксируется сокращение рублевого объема выпущенной продукции на 4,8%, динамика в упаковках составила -15,6%. Интересно, что, несмотря на заметные различия в экономических и политических реалиях текущего и прошлого года, сезонные тренды фактически не изменились: в марте наблюдался всплеск активности, а в апреле отгрузки начали снижаться.

Суммарное количество поставщиков (если считать по корпорациям) в январе — апреле 2023 года составило 375 штук. Это на 17 больше, чем годом ранее. Ассортимент также продолжил развиваться: в текущем году российский фармпром отгружал 1250 МНН, это на 34 наименования больше, чем в периоде сравнения.

Натуральный объем поставок Rx-препаратов в январе — апреле 2023 года показал долгосрочную динамику в упаковках на уровне -7% и порядка -4,1% в минимальных единицах. Общее количество МНН, отгруженных за первые четыре месяца текущего года, выросло на 28 позиций и составило 873 штук. Абсолютными лидерами с точки зрения динамики отгрузок стали два наименования противопаркинсонических средств. В частности, комбинация леводопа+карбидопа показала рост относительно января — апреля 2022 года в 359 раз, а выпуск препаратов леводопа+бенсеразид вырос в 56 раз.

В первом случае рост был практически полностью обеспечен запуском локального производства препарата «Наком» на мощностях предприятия «Новартис Нева» в Санкт-Петербурге. Второй пример касался активности российских компаний: в частности «Канонфарма Продакшн» нарастила выпуск препарата «Бензиэль» в 41 раз. В числе лидирующих с точки зрения динамики объемов производства позиций достоин упоминания также нонаког альфа, за год его отгрузки выросли в 26,6 раза. Речь идет о препарате «Иннонафактор» компании «Эс Джи Биотех», препарат выпускается на предприятии «Генериум» во Владимирской области.

Отгрузки ОТС-препаратов в январе — апреле 2023 года сократились на 15,3% в упаковках и на 7,2% в МЕД. Общий ассортимент по МНН за год не изменился, российские компании отгружали на рынок порядка 428 наименований. Максимальной динамикой в текущем году характеризовался комбинированный препарат ацетилсалициловая кислота+аскорбиновая кислота, за год отгрузки выросли практически в 85 раз, прирост обеспечила компания «Обновление». Второй результат принадлежит повидону (рост в 16,5 раза), рост практически полностью обеспечил препарат «Энтеродез» от компании «Алвилс», в отчетном периоде препарат выпускался на мощностях компании «ЮжФарм» из Краснодарского края. Третий результат с точки зрения динамики показал магния оротат (рост в 9 раз), речь идет о препарате «Магнемакс» от «Биннофарм групп».

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Артем Косенок

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