Суд оштрафовал WhatsApp за неудаление запрещенной информации о препарате «Лирика»

Суд оштрафовал WhatsApp на 3 млн руб. за то, что компания не удалила запрещенную информацию об ограниченном к распространению препарате «Лирика». Нарушение обнаружил Росздравнадзор в одном из чатов мессенджера.

Мировой судья судебного участка Таганского района города Москвы оштрафовал компанию WhatsApp LLC на 3 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ. Об этом пишут «Ведомости», информация об этом также размещена в картотеке портала мировых судов.

Согласно материалам дела, информацию обнаружил Росздравнадзор в одном из чатов. Надзорный орган составил протокол за сообщения о свободной продаже ограниченного к распространению противосудорожного препарата «Лирика», в том числе дистанционно. В материалах дела есть скриншот диалога сотрудника надзорного органа с продавцом – ему предложили разные способы доставки и озвучили стоимость на разную дозировку. Представители WhatsApp на заседании отсутствовали.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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