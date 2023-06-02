Росздравнадзор не удовлетворен подготовкой аптек к подаче документов на рецептурную доставку

В службе выделили два основных пункта, по которым аптечные организации чаще всего получают отказы. Во-первых, нередко заявки подаются со старыми документами, оформленными к безрецептурной доставке лекарств, которые не учитывают изменения в части требования к наличию курьерской службы. Они прописаны в постановлении № 292.

Еще одной проблемной точкой в части заявлений был вопрос наличия во всех местах, осуществляющих доставку, холодильного оборудования. Крупнова напомнила аптечным организациям, что значительное количество рецептурных препаратов относятся к термолабильным, поэтому требуют достаточного количества термосумок и контейнеров.

В Росздравнадзоре также озвучили данные по доставке безрецептурных лекарств. Сейчас разрешение получили 532 организации, что составляет лишь 2% от 26 тыс. аптечных организаций, работающих в России, отмечает Крупнова. В целом эксперимент оценивается положительно, отмечается отсутствие жалоб на курьерскую доставку.

Ранее «ФВ» писал о том, что глава управления Росздравнадзора усомнилась в социальной нагрузке большинства аптек.

Руслан Мавлиханов

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