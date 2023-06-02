Правительство определило пункты пропуска для проезда грузовиков по электронной очереди

На границе с Казахстаном, Китаем и Литвой будет работать система резервирования времени проезда для грузовиков. Перечень пунктов пропуска утвержден правительством и призван сократить очереди на границе.

Система электронной очереди введена на трех автомобильных пунктах пропуска для проезда грузовиков через границу. Она заработает с 1 сентября 2023 года. Соответствующие нововведения регулируются распоряжением № 1347-р от 27.05.2023 и постановлением № 867 от 30.05.2023. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Так, согласно документам, с осени электронные очереди начнут действовать в пунктах пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном, «Забайкальск» на границе с Китаем и «Чернышевское» на границе с Литвой. В правительстве сообщили, что там уже есть необходимая для внедрения нового механизма дорожная инфраструктура: участки автомобильных дорог или площадки-накопители вблизи пунктов пропуска для размещения грузовиков — участников электронной очереди.