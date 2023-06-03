Японские ученые продлили жизнь пациентам с БАС препаратом от болезни Паркинсона

Японские ученые заявили об эффективном применении препарата против болезни Паркинсона на основе ропинирола в составе терапии пациентов с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Лечение ропиниролом продлило жизнь испытуемым примерно на полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на статью в научном журнале Cell Stem Cell.

Согласно промежуточным результатам исследований, в которых приняли участие два десятка пациентов с БАС, ропинирол замедлил развитие заболевания, выражающееся потерей контроля над тонусом мышц, и, более того, оказался безопасным для больных.

По словам профессора Университета Кейо (Япония) Хидеюки Окано, препарат стимулировал формирование новых нервных окончаний, а также подавил выработку холестерина в нервных клетках носителей БАС и нормализовал круговорот жиров в нейронах пациентов.

Пациенты с БАС редко проживают больше двух-пяти лет после постановки диагноза, а наиболее частой причиной смерти становится отказ работы легких, к которому приводит атрофия мышц. Заболевание неизлечимое, и в настоящее время многие фармкомпании пытаются найти способ его лечения или хотя бы отсрочки прогрессирования. Ввиду редкости заболевания регуляторы позволяют экспериментальным препаратам выходить на рынок в ускоренном порядке.

Так, например, в апреле 2023 года препарат Qalsody (тоферсен) от Biogen для лечения одной из форм БАС получил одобрение FDA несмотря на то, что результаты исследования лишь косвенно доказывали его эффективность.

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