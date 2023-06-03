В Нижегородской области за 1,3 млрд рублей построят четыре завода по утилизации медотходов

Дочка «Роснано» поможет привлечь инвестора, а Корпорация развития Нижегородской области окажет поддержку при реализации проекта.

«Технология успешно прошла апробацию Росприроднадзора и Роспотребнадзора. К ее преимуществам относится практически полное уничтожение отходов, низкое энергопотребление и модульный монтаж утилизационных установок. Мы поддерживаем высокую технологичность проекта и его приверженность ESG-повестке. Экологически и социально ответственное инвестирование – это то, к чему мы все должны стремиться», – заявил генеральный директор Корпорации развития Игорь Ищенко.

Планируется, что на заводах будут использовать технологию плазмохимической деструкции, которая обеспечивает безотходное обезвреживание за счет разложения на молекулярном уровне. Сейчас две установки, применяющие подобный метод, есть в Московской области, еще одна должна появиться на территории университета «Сириус».

«Роснано» в середине 2022 года направляла президенту РФ Владимиру Путину свое видение решения проблемы с утилизацией медотходов. Компания заявила о готовности построить в России 15 заводов по обезвреживанию и полной утилизации медотходов с использованием технологии плазмохимической деструкции. Путин в свою очередь поручил проработать вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко и руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой.

В марте 2023 года проект по строительству завода «Роснано» презентовала президенту Татарстана Рустаму Минниханову на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». В проект «Роснано» планирует вложить 300 млн рублей и окупить инвестиции за два года.