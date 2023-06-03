Минздрав изменил правила ввоза в страну медицинских изделий

Минздрав изменил правила ввоза в страну медицинских изделий. Теперь это можно делать без разрешения Росздравнадзора. Такая мера оставалась прописана в прежнем документе.

Министерство здравоохранения внесло изменения в правила ввоза в страну медицинских изделий для их последующей регистрации. Теперь ввозить такую продукцию можно без разрешения от Росздравнадзора. Приказ № 201н от 02.05.2023 опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2029 года. Он заменяет собой ранее действовавший приказ Минздрава № 661н от 30.06.2020.

В августе 2022 года в рамках упрощения контроля был введен уведомительный порядок ввоза незарегистрированных медизделий для их регистрации. Получать разрешение Росздравнадзора на их ввоз больше не требовалось. Эта мера была прописана в документе правительства, однако оставалась действовать в приказе № 661н.

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Артем Косенок

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