Аналитики присвоили сети «36,6» рейтинг со стабильным прогнозом

АКРА присвоило аптечной сети «36,6» кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом. Несмотря на высокую долговую нагрузку при низком покрытии процентных платежей агентство отмечает улучшение этих факторов.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство оценило рыночную позицию «36,6» на высоком уровне. Об этом говорится в пресс-релизе АКРА.

Кредитный рейтинг составлен на основе оценки операционного риск-профиля. Среди факторов оценки: низкая цикличность спроса на лекарства, сильный портфель брендов и высокий уровень диверсификации форматов.

Общая оценка финансового риск-профиля сети находится на среднем уровне, заявляют в АКРА. Несмотря на высокую долговую нагрузку при низком покрытии процентных платежей агентство отмечает улучшение этих факторов по сравнению с 2020—2021 годами. Агентство высоко оценило рентабельность компании, ликвидность и денежные потоки.

Сама сеть также периодически представляет финансовые результаты компании, в которых наблюдаются приросты. Положительные цифры в компании связывают в том числе с ростом количества торговых точек.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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