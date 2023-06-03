Контрактное производство БАД: как разобраться в тонкостях

Сейчас многие производители с нетерпением и беспокойством ждут внедрения обязательной маркировки для биологически активных добавок к пище. Для кого-то из них тема маркировки совсем новая. Кто-то уже хорошо знаком с маркировкой лекарств и работой в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, но еще не сталкивался с работой в Государственной информационной системе Минпромторга РФ.

Почти все производители БАД так или иначе работают с контрактными площадками, поэтому важно правильно интерпретировать все тонкости контрактных схем, чтобы не допустить ошибок при автоматизации процессов.

В рамках контрактного производства существуют две главные роли: заказчик и исполнитель. Заказчик ‒ это тот, в чьих интересах производится продукция, но непосредственно производством он не занимается. А исполнитель ‒ это тот, кто производит продукцию на своих производственных мощностях по просьбе заказчика.

При всем многообразии нюансов контрактного производства существуют всего две схемы работы: давальческая и классическая (за исключением производства за рубежом).

Каждая из этих схем однозначно разграничивает обязанности заказчика и исполнителя. Она определяет, из чьего сырья будет изготовлена продукция, кто будет заказывать коды в системе «Честный знак», отчитываться о нанесении и вводить готовую продукцию в оборот. Еще схема определяет, кто и на каком этапе будет являться собственником продукции, и некоторые другие параметры процесса.

В давальческой схеме используется сырье заказчика, который, собственно, и дает его исполнителю. С точки зрения системы «Честный знак» тут вообще не фигурирует исполнитель. Единственное, заказчик должен указать его как производителя при вводе готовой продукции в оборот. Но сам исполнитель с системой «Честный знак» не взаимодействует. Заказчик является владельцем сырья, первым собственником, самостоятельно заказывает коды, отчитывается о нанесении кодов и вводит продукцию в оборот.

При автоматизации работы по давальческой схеме обязательно нужно учесть два узких места.

Во-первых, нужно как-то безопасно передать исполнителю массив кодов для печати. Важно помнить, что в этот момент коды еще содержат так называемые криптохвосты, за безопасностью обращения с которыми система «Честный знак» следит с повышенным вниманием.

Во-вторых, заказчику необходимо самостоятельно отчитаться в системе «Честный знак» о нанесении кодов, агрегации и вводе в оборот. То есть придется получить от исполнителя эти сведения, сформировать отчеты и направить их регулятору.

Классическая схема ‒ это когда исполнитель производит продукцию из своего сырья. При этом он сам является первым собственником, заказывает коды через субаккаунт в системе «Честный знак», отчитывается о нанесении и вводит продукцию в оборот. В данной схеме заказчик почти не участвует в процессе. Единственное, что требуется от заказчика, ‒ это стать следующим собственником продукции. То есть с точки зрения системы «Честный знак» заказчик вообще нигде не фигурирует до момента приемки готовой продукции.

Приемка должна осуществляться через универсальный передаточный документ (УПД) в объемно-сортовом или поэкземплярном виде. УПД направляется через электронный документооборот (ЭДО), при этом оператор ЭДО, что очень важно, должен сотрудничать с системой «Честный знак». Как только УПД будет подписан получателем, в системе «Честный знак» автоматически отражаются сведения о переходе права собственности.

УПД может быть сформирован как в поэкземплярном, так и в объемно-сортовом виде. В первом случае в УПД указывается каждый отгружаемый код. Во втором ‒ только GTIN и количество отгружаемой продукции. Лучше всего использовать поэкземплярный вид. Это позволит сократить количество возможных ошибок.

При необходимости заказчик может одновременно работать как по давальческой, так и по классической схеме. В рамках одного БАД количество исполнителей и применяемых схем ничем не ограничено.

Как видно, автоматизация контрактного производства БАД требует тщательной проработки процессов обмена данными, в том числе и с использованием ЭДО. К сожалению, не все производители уделяют этому достаточно внимания. Некоторые откладывают автоматизацию контрактной работы на финальный этап, кто-то планирует сделать это уже после старта обязательной маркировки с 1 октября. Но специфика процессов контрактного производства БАД требует внимательного отношения к деталям.

gxpnews