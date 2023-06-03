В 2022 году резиденты ОЭЗ «Технополис „Москва”» сэкономили почти 2 млрд рублей за счет налоговых льгот

Данные показатели 2022 года более чем в два раза превышают аналогичные за 2021 год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общий объем налоговых льгот, предоставленных резидентам технополиса „Москва” в 2022 году, составил 1,9 млрд рублей. Сэкономленные средства компании могут дополнительно вложить в свое развитие, закупку нового оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Всего с 2006 года экономия резидентов составила 5,9 млрд рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

Он также отметил, что наибольшая часть льгот пришлась на налоги, поступающие в бюджет столицы: на них резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили около 1,8 млрд рублей.

«Резидентам, которые развивают на базе технополиса „Москва” технологии хранения и обработки данных, информационной и сетевой безопасности, облачные сервисы, программное обеспечение и высокотехнологичные ИТ-устройства, по итогам 2022 года за счет налоговых и других льгот удалось сэкономить свыше 666 млн рублей. Еще 538 млн сэкономили представители кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы. А производители в области микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации получили льготы на 406,9 млн рублей», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как уточнил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис „Москва”» Геннадий Дегтев, в 2022 году на каждый рубль предоставленных резидентам особой экономической зоны налоговых льгот пришлось 16,5 рубля инвестиций, которые компании направляли на развитие своих производств.

Ранее стало известно, что половину столичных офсетов на поставку ЛП выполнят резиденты ОЭЗ «Технополис „Москва”»: предприятия реализуют пять из 10 офсетных проектов, заключенных столичными властями с 2017 года. Общий объем инвестиций по ним достигает 11,7 млрд рублей.

gxpnews