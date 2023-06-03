Правительство утвердило сроки обязательной маркировки медизделий, БАД и кожных антисептиков

Для всех видов медизделий, ввезенных или произведенных до даты дедлайна, но не реализованных на дату старта обязательной маркировки, будет введен переходный период до 31 августа 2024 года, во время которого будет допускаться оборот немаркированной продукции.

Пионером в маркировке стали кресла-коляски. С июня 2019-го по июнь 2021 года инвалидные коляски включены в добровольный эксперимент по маркировке, его результаты не раскрывались. Пилотный проект проводился в целях противодействия «незаконному производству и обороту кресел-колясок». Оператором системы выступал «Оператор-ЦРПТ». Предполагалось, что маркировка для кресел-колясок станет обязательной с 1 февраля 2023 года, однако дедлайн был перенесен на неопределенный срок.

О планах маркировки медицинского оборудования стало известно в январе 2021 года. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал введение обязательной маркировки медизделий. В первую очередь она должна коснуться высокотехнологичного оборудования и медизделий высокого класса потенциального риска, говорил Мурашко в августе 2021 года.

В феврале 2022 года правительство утвердило параметры эксперимента по маркировке медизделий. В пилотный проект попали компьютерные томографы, слуховые аппараты, коронарные стенты, обеззараживатели воздуха, ортопедическая обувь и абсорбирующее белье. Планировалось, что эксперимент продлится с 15 февраля 2022-го и до 28 февраля 2023 года.

В декабре 2022 года стало известно, что добровольный пилотный проект продлят на полгода, до 31 августа 2023 года. Участники эксперимента «выявили некоторые особенности оборота отдельных видов медицинских изделий», сообщил Минпромторг. Это потребует времени для проработки нормативной базы и информационной системы, заявляли в ведомстве.

Также с 1 сентября 2023 года начнется маркировка антисептиков и биологически активных добавок (БАД). Эксперимент по добровольной маркировке парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, и кожных антисептиков проводился с 1 августа 2021 года. Изначально его планировалось завершить 31 августа 2022 года, однако он был продлен до 28 февраля 2023 года, а потенциальным сроком введения обязательной идентификации называлось 1 апреля 2023 года.

Добровольная маркировка БАД началась с 1 мая 2021 года. Под него попала 21 категория продукции, в том числе природные и синтезированные витамины и их производные, провитамины, смеси витаминов и минеральных веществ и другие БАДы. По данным Минпромторга, на август 2022 года в эксперименте приняли участие 1,6 тысячи компаний, занимающихся оборотом БАД. «Из них более тысячи – представители оптового и розничного звена, 153 – производители, 149 – импортеры, в том числе «Эвалар», Amway, «Гербалайф», Solgar, «Фармстандарт», Stada, Queisser Pharma и другие», – пояснил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.