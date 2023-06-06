Центр Гамалеи получил разрешение на КИ инъекционной вакцины от ротавируса

Минздрав РФ выдал разрешение НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи на испытания вакцины «Гам-VLP-рота» для профилактики ротавирусной инфекции. Препарат на основе вирусоподобных частиц вводится внутримышечно, тогда как имеющиеся сейчас на российском рынке вакцины против ротавирусной инфекции рассчитаны на пероральный прием (в виде капель).

В ходе первой фазы клинического исследования, в котором примут участие 250 добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет, ученые Центра Гамалеи изучат и оценят переносимость, безопасность и иммуногенность препарата. Испытания пройдут в шести медицинских центрах в разных регионах страны. Получить результаты исследования планируется не позднее ноября 2023 года.

О разработке вакцины против ротавируса в Центре Гамалеи говорили еще в 2021 году. Тогда глава центра Александр Гинцбург заявлял, что препарат будет защищать в том числе и от гриппа, а его эффективность будет сохраняться «в течение многих сезонов».

Сейчас вакцинация от ротавируса предусмотрена только в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Планировалось, что вакцина против ротавирусной инфекции войдет в Нацкалендарь новых прививок в 2022 году, однако правительство перенесло сроки внесения на 2025 год.

gxpnews