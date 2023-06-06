ВС РФ не пересмотрел дело Сергея Шатило о картельном сговоре при обслуживании медтехники

Также адвокаты Сергея Шатило обратились в Конституционный cуд (КС) РФ. Они указали, что расчет суммы незаконно извлеченного дохода применительно к статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции) произведен ошибочно, так как был совершен без учета понесенных юрлицом расходов. Но и КС отказал в принятии жалобы к рассмотрению.

«Формально оспаривая положения указанной статьи, заявитель, по существу, ставит вопрос об оценке соглашения с его участием как картельного либо как «вертикального», что требует исследования фактических обстоятельств конкретного дела, а потому не входит в компетенцию Конституционного суда Российской Федерации, как она определена статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», – указано в определении КС.

Летом 2016 года в отношении Сергея Шатило, экс-замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна и других фигурантов возбуждены уголовные дела по обвинению в картельном сговоре в ходе аукциона на техобслуживание и ремонт медоборудования в 23 самарских больницах на общую сумму 768 млн рублей.

В ходе первоначального рассмотрения дела в июле 2019 года Самарский районный суд приговорил совладельца «СМТ» Сергея Шатило к 3,5 года колонии общего режима, Альберта Навасардяна – к 3 годам заключения. Остальные фигуранты дела – экс-чиновник регионального Минздрава Максим Колобов и заместитель директора компании «СМТ» Алексей Санкеев – получили по 2,5 года условно, старший инженер «СМТ» Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО «ДжиИ Хэлскеа» в России и СНГ Наталья Середавина и специалист по работе со стратегическими клиентами «ДжиИ Хэлскеа» Елена Львова – по 2 года условно.

Защита не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу, настаивая на отмене вердикта и оправдательном приговоре. В жалобе сторона защиты указывала на отсутствие правоприменительной практики по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), а также на то, что диспозиция статьи размыта и не коррелирует с реальными положениями закона «О защите конкуренции». В частности, уголовное преследование по ст. 178 УК РФ предполагается только за соглашение между конкурентами, а не с органами власти.

В июле 2020 года Самарский областной суд отменил обвинительный приговор, освободив Сергея Шатило и Альберта Навасардяна из-под стражи под подписку о невыезде, и отправил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию – Самарский районный суд, но с иным составом суда. Однако сторона обвинения не согласилось с решением облсуда. В октябре 2020 года заместитель прокурора Самарской области Тимур Маслов направил кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции.

В феврале 2021 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре, в свою очередь, отменил решение апелляционной инстанции и направил дело в судебную коллегию Самарского областного суда на новое рассмотрение.

В итоге коллегия Самарского областного суда подтвердила обвинительный вердикт Сергею Шатило и Альберту Навасардяну по делу о картельном сговоре при заключении контракта на сервис медоборудования на 768 млн рублей, но изменила первоначальный приговор, назначив фигурантам условные сроки вместо реального лишения свободы. Сергей Шатило получил 3,5 года с отбыванием наказания условно, Альберт Навасардян – 2,6 года.