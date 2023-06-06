Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств

Упрощенный порядок регистрации и ввоза лекарственных средств продлен на год. Теперь он будет действовать до конца 2024 года.

Правительство продлило до 31 декабря 2024 года упрощенный порядок регистрации и ввоза лекарств в России. Об этом сообщается на сайте правительства. Изменения регламентируются постановлением № 824 от 27.05.2023.

«Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур», – отметил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.