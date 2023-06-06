«Нанолек» перерегистрировали с Кипра в Россию

Владельцы «Нанолека» перерегистрировали юридическое лицо с Кипра в Россию. В структуре собственности компании также произошли изменения: новым владельцем стала управляющая компания «К2 груп».

Новым владельцем «Нанолека» стала управляющая компания «К2 груп», которая принадлежит экс-председателю совета директоров фармпроизводителя Антону Паку. По данным СПАРК, на которые обратили внимание «Ведомости», сделка была закрыта 24 мая. До этого ее собственником была кипрская Nanolek Holding Limited, а с 28 апреля – инвестфонд «Менеджмент-актив», которым также управляет «К2 груп».

Представитель «Нанолека» сообщил, что произошедшие изменения связаны «с новыми регуляторными требованиями в отношении российского бизнеса». По его словам, старая структура собственности в текущих условиях перестала быть актуальной. Другие подробности он не сообщил изданию.

По словам руководителя группы международных проектов юридической фирмы Vegas Lex Наталии Абцешко, российский бизнес, в капитале которого участвуют зарубежные акционеры, сейчас испытывает ряд трудностей. Например, сложности возникают при взаимодействии материнской и дочерней компаний в сфере поставок товаров и оказания услуг. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк также отмечает, что в последнее время участились случаи продажи компаний менеджменту. Это обычная практика для вывода бизнеса из-под риска санкций.

Upd: В пресс-службе «Нанолек» подтвердили информацию о перерегистрации компании. Там пояснили, что ранее регистрация на Кипре была необходима, чтобы облегчить работу с международными партнерами. «Согласно новым регуляторным требованиям в отношении российского бизнеса, старая структура управления уже была не актуальна, это и стало причиной произошедших изменений», — подчеркнули в компании.

Компания «Нанолек» была основана в 2011 году Владимиром Христенко и Михаилом Некрасовым.

В 2022 году Христенко продал свою долю партнерам и менеджменту, а в декабре оставил пост президента «Нанолека». Полное руководство он передал своему партнеру и генеральному директору компании Некрасову. В феврале 2023 года Христенко попал в санкционный список Канады. В мае гендиректором компании «Нанолек» был назначен Владимир Нестеренко. Некрасов принял решение покинуть свой пост и сосредоточиться на научной деятельности, сообщили «ФВ» в компании.

Фото: nanolek.ru

Артем Косенок

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