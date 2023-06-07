«ПСК Фарма» вывела на рынок второй за год препарат против ВИЧ

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на лекарственный препарат (ЛП) для терапии ВИЧ на основе ралтегравира (входит в перечень ЖНВЛП). Лекарство, производство которого расположилось на территории подмосковной ОЭЗ «Дубна», предназначено для терапии инфекции ВИЧ-1 в комбинации с другими антиретровирусными препаратами у пациентов с шести лет, сообщается на сайте правительства Московской области.

«Запуская производство этого препарата, компания „ПСК Фарма” вносит свой весомый вклад в импортозамещение важнейших ЛП», – отметили в региональном Мининвесте, добавив, что производством медикаментов на основе ралтегравира в России занимаются еще две компании («Фармасинтез» и «Промомед»). В пресс-службе ведомства также уточнили, что патент на оригинальную молекулу ралтегравира истек осенью 2022 года.

Ралтегравир стал вторым с начала 2023 года препаратом для терапии ВИЧ, выведенным «ПСК Фарма» на российский рынок. Ранее регистрационное удостоверение получил антиретровирусный препарат «Ритонавир». Помимо того, в продуктовом портфеле компании представлены еще два ЛП против ВИЧ: пероральные «Фосампренавир» и «Этравирин», которые можно применять с двух лет.

Стоимость ралтегравира от MSD (Нидерланды) составляет примерно 20 000 рублей, российских «Фармасинтеза» и «Промомеда» – 13 000 и 15 000 рублей соответственно.

gxpnews