Заключить сделку за $27,8 млрд о слиянии Amgen и Horizon планируется в декабре 2023 года

Amgen надеется до конца 2023 года провести сделку о покупке Horizon Therapeutics, сумма которой оценивается в $27,8 млрд. Изначально планировалось, что слияние компаний произойдет еще в первой половине 2023 года, однако из-за подозрений в монополии и судебных разбирательств процесс затянулся, сообщает Fierce Pharma.

«Мы ожидаем, что сделка будет закрыта к середине декабря 2023 года, и по-прежнему очень рады тому, что Amgen и Horizon смогут совместно помогать людям во всем мире, страдающим от редких заболеваний», – говорится в заявлении Amgen.

Помешать заключению сделки пытается Федеральная торговая комиссия (ФТК), которая усмотрела в слиянии компаний монополистский сговор. На период судебных разбирательств компании по требованию ФТК подписали документ, который запрещает до 15 сентября 2023 года совершать какие-либо действия, касающиеся данной сделки.

В заблокировавшем сделку иске ФТК говорится, что Amgen может использовать свой портфель препаратов для «закрепления монопольного положения» для лечения заболеваний щитовидной железы и хронической подагры Tepezza и Krystexxa от Horizon. Уточняется, что Amgen якобы уже имеет опыт подобного «объединения» лекарств.

Как сообщалось ранее, это первый случай, когда ФТК не ограничилась стандартным сравнением дублирующихся продуктов, а заинтересовалась поведением компаний в области ценообразования на продукцию. «ФТК без колебаний будет оспаривать слияния, которые позволяют фармацевтическим конгломератам укреплять свои монополии за счет потребителей и честной конкуренции», – говорила ранее директор Бюро по конкуренции ФТК Холли Ведова.

gxpnews