Утверждена стоимость блокирующего образование тромбов дженерика

ФАС установила цену на лекарственный препарат (ЛП) «Аксартобан» (дабигатрана этексилат), который является аналогом импортного «Прадакса» от «Берингер Ингельхайм»

Упаковка в 30 капсул «Аксартобана» будет стоить не больше 1 241,18 рубля, что на 20% меньше стоимости оригинального препарата (1 634,86 рубля).

Уточняется, что российский ЛП стал вторым отечественным дженериком дабигатрана этексилата. Сначала на рынок вышел «Дабиксом», и теперь, после «регистрации цен на второй аналог, стоимость первого должна быть снижена более чем на 10%. «Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю», – сообщили в ФАС.

Также 6 июня ФАС согласовала цену на отечественный антигельминтный препарат «Празиквантел». Это первый в РФ аналог зарубежного «Бильтрицида» от Bayer.

gxpnews