J&J будет поставлять в РФ Симпони вместо MSD с середины июня

Первым о возобновлении поставок сообщил в своем телеграм-канале ревматолог Александр Елонаков. Информацию Vademecum подтвердили в российском офисе J&J.

Права на импорт, поставку и продвижение Симпони в России переданы Janssen (фармподразделение J&J) в соответствии с глобальным соглашением между MSD и Janssen. Держатель регудостоверения сменился 2 мая.

Начало отгрузок Симпони с российского склада Janssen запланировано на середину июня 2023 года, пояснили в компании.

Ранее правами на препарат в России владела американская MSD. По соглашению 2011 года MSD продвигала препарат в Европе, России и Турции, Janssen – в Канаде, Центральной и Южной Америке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

В октябре 2022 года «МСД Фармасьютикалс» уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении ввоза в Россию Симпони. По закону компания обязана это сделать минимум за год до фактического прекращения поставок.

Симпони применяется против ревматоидного и псориатического артрита, аксиального спондилоартрита, полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита и язвенного колита.

За январь – сентябрь 2022 года в Россию ввезено упаковок Симпони на 1,34 млрд рублей, по данным RNC Pharma.

Фото: edruida.com

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