АФК «Система» может инвестировать в производителя бионических протезов «Моторика»

По данным издания «Коммерсантъ», АФК «Система» может инвестировать в производителя бионических протезов. Официально компания возможную сделку не комментирует. Один из основателей компании Илья Чех подтвердил, что компания ищет инвесторов, а также рассматривает проведение IPO. В компании намерены продолжать экспансию в России, СНГ, Индии и странах Юго-Восточной Азии. По состоянию на март 2022 года «Моторика» выпустила 3 500 протезов, из которых половина – за предыдущий год.

«Моторика» – разработчик изделий с применением технологий искусственного интеллекта. С 2015 года компания занимается созданием и производством функциональных протезов рук с индивидуальным дизайном. В компании утверждают, что ее продукцией пользуются более тысячи человек в 12 странах мира.

В августе 2019 года РФПИ инвестировал 200 млн рублей в «Моторику». Тогда сообщалось, что в результате сделки РФПИ получит долю не менее 25% от капитала компании, а представители фонда войдут в ее совет директоров. Ожидалось, что полученные средства «Моторика» направит на создание биоэлектрических многофункциональных протезов и стимулирование экспорта. До 2021 года компания собиралась разработать искусственные мышцы для мелкой моторики пальцев с управлением на базе технологий искусственного интеллекта, а к 2025 году – выпустить роботизированный протез с подвижностью, идентичной двигательной способности руки.

В январе 2021 года ДФВТ вложил 200 млн рублей, еще 100 млн рублей инвестировал РФПИ. Деньги планировалось потратить на разработку и совершенствование протезов верхних конечностей, развитие платформы для телереабилитации Attilan и других решений в сфере инвазивных технологий. Кроме того, средства предназначались для масштабирования производства, развития сервисной сети в России и других странах. Кроме того, «Моторика» собиралась открыть R&D-офис на базе медицинского центра Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

По данным СПАРК-Интерфакс, долей в 77,9% ООО «Моторика» владеет ООО «Хомо Актус», еще 22,1% – УК «Дальневосточный фонд высоких технологий». В 2022 году компания выручила 610,4 млн рублей, чистая прибыль составила 85,4 млн рублей.