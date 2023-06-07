Комбинация вакцины Moderna и «Китруды» смогла замедлить распространение меланомы

Экспериментальная мРНК-вакцина от Moderna вместе с «Китрудой» помогла снизить риск распространения меланомы в сочетании с «Китрудой». Комбинация снижала риск распространения меланомы на другие части тела или смерти на 65%.

Экспериментальная вакцина на основе мРНК от Moderna в ходе IIb фазы испытаний снизила риск распространения меланомы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Исследование показало, что препарат Moderna вместе с препаратом «Китруда» от MSD (в США и Канаде — Merck&Co) снижали риск распространения меланомы на другие части тела или смерти на 65% у пациентов с третьей или четвертой стадией заболевания по сравнению с пациентами, которые получали только «Китруду».

В клиническом испытании приняли участие 157 пациентов, у которых опухоль была удалена хирургически. Пациенты получали инъекции вакцины в размере 1 мг каждые три недели, всего им было введено девять доз. Также они получали внутривенные инфузии «Китруды» по 200 мг каждые три недели в течение примерно года.

В апреле компании опубликовали данные, которые показали, что вакцина Moderna в сочетании с «Китрудой» снижает риск рецидива меланомы на 44% по сравнению с пациентами, которые получали только «Китруду».

Moderna заявила, что начинает подготовку к подтверждающему исследованию III фазы, которое она надеется начать в III квартале этого года.

CNBC пишет, что в этом году в США меланома будет диагностирована примерно у 100 тыс. человек. Также ожидается, что около 8 тыс. человек умрут от этой болезни.

Николай Соколов

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