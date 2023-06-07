Европейская комиссия рекомендовала препарат от Novo Nordisk при дефиците гормона роста

Европейская комиссия рекомендовала к применению препарат от Novo Nordisk Sogroya (сомапацитан), который показан для замены эндогенного гормона роста у детей в возрасте от трех лет и старше. Ранее его одобрило для применения у взрослых пациентов FDA.

В США инъекции сомапацитана можно применять в дозах 5, 10 или 15 мг для детей в возрасте от двух с половиной лет и старше. При этом среди побочных эффектов были выявлены назофарингит, головная боль, пирексия, боль в конечностях и реакции в месте инъекции. В настоящее время проводится трехлетнее продление исследования.

По оценкам американских экспертов, дефицит гормона роста встречается у одного из 3500 – 10 000 детей. Если этот недуг не лечить, состояние может привести к укорочению роста, снижению минеральной плотности костной ткани и задержке появления зубов.

gxpnews