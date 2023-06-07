ГК «Фитофарм» за 1,6 млрд рублей построит в Анапе промышленный парк

Группа компаний (ГК) «Фитофарм» планирует построить первый в Краснодарском крае промышленный парк. На реализацию проекта потребуется 1,6 млрд рублей, рассказал «Интерфаксу» министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

Для строительства подобрана площадка в 20 га в Анапе. Резидентами промпарка станут как предприятия ГК, которая специализируется на производстве лекарств и БАД, так и сторонние производители.

Соглашение о создании промпарка планируется подписать в ходе Петербургского международного экономического форума в июне. Строительство завершится до 2027 года.

ГК «Фиторфам» объединяет сеть аптек из 200 филиалов, завод по производству фитопрепаратов и другие предприятия, например винодельню.

Ранее сообщалось о планах по строительству завода фармкомпании «Авексима», который расположится на территории индустриального парка «Есипово» в подмосковном Солнечногорске. Только на первом этапе строительства объем инвестиций в проект составит 3 млрд рублей.

gxpnews