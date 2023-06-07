К 2024 году «Русатом Имплантат» начнет выпуск титановых изделий в Москве

Компания «Русатом Имплантат» (дочернее предприятие «Русатом МеталлТех») начнет выпуск титановых имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии и инструментов для их установки, замены и изъятия. Производство расположено на площадке «Алабушево» на территории ОЭЗ «Технополис „Москва”», сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Наладить выпуск инновационной продукции планируется к концу 2024 года. Ежегодно компания будет производить не менее 140 тысяч единиц титановых имплантатов и инструментов к ним. Это, в частности, пластины для накостного остеосинтеза мелких, средних и крупных костных фрагментов, а также интрамедуллярные (локализующиеся в веществе костного мозга) штифты для лечения переломов плечевой, бедренной и большеберцовой костей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что уровень локализации при этом достигнет 90%, притом что «сегодня отечественный рынок имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии, нейрохирургии, спинальной и черепно-челюстно-лицевой хирургии представлен в основном зарубежной продукцией».

В 2022 году АО «Русатом Хэлскеа» объявило о запуске к 2026 году серийного производства магнитно-резонансных томографов. Ежегодно компания планирует выпускать 65 единиц оборудования.

gxpnews