ГК «Промомед» запатентовала технологии синтеза нирматрелвира

Группа компаний (ГК) «Промомед» получила патенты на несколько своих разработок, которые касаются синтеза нирматрелвира, и подала международные заявки на разработанные методы. Это позволит получить исключительные права на них за пределами РФ – в случае положительного результата экспертизы патентных ведомств, сообщили GxP News в пресс-службе компании.

«Очень важно обеспечить эффективную комплексную охрану наших оригинальных продуктов на рынке на всех этапах производства, в том числе на этапе синтеза субстанции. <…> За последние два года количество патентной работы выросло у нас на порядок. Это говорит об устойчивом росте инноваций в отечественной фармацевтике», – заявила директор по интеллектуальной собственности ГК «Промомед» Мария Порохня, подчеркнув, что российская фармотрасль на фоне санкций усилила работу по локализации производства субстанций и лекарств, а также по разработке собственных воспроизводимых способов их синтеза.

На основе нирматрелвира «Промомед» выпускает препарат «Скайвира», который входит в портфель коронавирусных препаратов ГК. В составе лекарства также содержится ритонавир. Комбинация нирматрелвира и ритонавира полностью блокирует процесс репродукции вируса внутри клетки, что позволяет предотвращать осложненное течение заболевания и минимизировать выраженность постковидного синдрома.

В начале года «Промомед» получила патент на противокоронавирусный «Арепливир» сразу в трех формах для парентерального введения: лиофилизата, концентрата и порошка. «„Промомед” первый в мире смог разработать сложную уникальную технологию растворения практически нерастворимого фавипиравира и приготовления стабильных инъекционных форм на его основе», – говорили тогда в группе.

gxpnews