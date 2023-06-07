FDA одобрило первый инъекционный препарат для лечения дефицита железа при ССЗ

Фармкомпания из США American Regent и японская Daiichi Sankyo объявили о получении разрешения FDA на применение инъекционного препарата Injectafer (карбоксимальтоза железа) для восполнения дефицита железа у взрослых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

“Это первый и единственный случай одобрения FDA внутривенной железозаместительной терапии для взрослых пациентов с сердечной недостаточностью, прогрессирующим и хроническим заболеванием”, – прокомментировал новость главный врач American Regent Рави Тайи. Уточняется, что в США насчитывается примерно 2,8 млн взрослых пациентов с ССЗ и дефицитом железа или железодефицитной анемией.

Ранее Injectafer был одобрен для лечения железодефицитной анемии у детей и взрослых, в особенности тех, у кого наблюдается неудовлетворительный ответ на пероральный прием железа. Также препарат показан для лечения анемии у взрослых с хронической болезнью почек.

Год назад японская Daiichi Sankyo приняла решение сократить свое присутствие на российском рынке из-за специальной военной операции на Украине, в том числе ввиду проблем с логистикой. В результате прекратился импорт в РФ антикоагулянта Lixiana, антитромбоцитарного препарата Efient и противовоспалительного средства Transamin.

gxpnews