Минпромторг предложил проект типового договора на получение кодов маркировки антисептиков и БАД

Минпромторг подготовил проект типового договора для получения кодов маркировки антисептиков и биологически активных добавок. Он будет заключаться с ЦРПТ. Наносить коды идентификации для этой продукции нужно будет с 1 октября 2023 года.

Минпромторг разместил проект типового договора на получение кодов маркировки антисептиков и БАД. Соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Договор заключается с оператором кодов маркировки ЦРПТ.

Так, оператор берет на себя обязательство формировать в соответствии с заявками коды маркировки и предоставлять их участнику системы маркировки. В свою очередь последний оплачивает услуги оператора. Размер платы составляет 50 копеек за один код маркировки без учета НДС. Участник системы маркировки может выбрать, наносить ли ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами сервис-провайдеров.

Договор вступает в силу и действует в течение одного года со дня его подписания последней из сторон. В случае если ни оператор, ни участник системы маркировки не заявят о его прекращении, то он автоматически продлевается. Уведомление о прекращении договора направляется инициатором другой стороне не позднее чем за десять календарных дней до дня его прекращения. Участник может в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора, уведомив об этом оператора. После того, как тот получит соответствующее заявление, документ прекращает действовать по истечении 20 календарных дней.

С 1 мая 2021 года в России стартовал пилотный проект по маркировке биодобавок, с августа того же года — антисептиков. Изначально предполагалось, что эксперимент будет идти до 31 августа 2022 года, но затем его продлили.

В начале июня для антисептиков и БАД ввели обязательную маркировку. Заявления на регистрацию этой продукции в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

Артем Косенок

pharmvestnik