Biocad проведет КИ своего препарата в качестве терапии резектабельной меланомы третьей стадии

Биотехнологическая компания Biocad продолжила исследования своего противоопухолевого препарата BCD-217, включив в когорту испытуемых пациентов с резектабельной меланомой третьей стадии. Ожидается, что применение препарата существенно уменьшит объем стандартно проводимого в таких случаях хирургического вмешательства, сообщает портал «ФармМедПром».

Для проведения исследований компания подыскивает пациентов с резектабельной меланомой третьей стадии, ранее не получавшие терапию. Уточняется, что действие разработки Biocad проявляется в катализации созревания и активации Т-лимфоцитов, за счет чего иммунная система более активно и прицельно распознает и уничтожает опухолевые клетки.

Исследования препарата проходят в 32 специализированных центрах в России и в Республике Беларусь.

По данным на конец 2022 года в арсенале Biocad числились 37 клинических исследований разработок. В частности, препарата против спинальной мышечной атрофии – орфанного заболевания, лечение которого обходится в сотни миллионов рублей.

gxpnews