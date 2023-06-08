В «Джи Ди Пи» сменился гендиректор

Сергей Буянов, по данным источников, работал коммерческим директором в «Империя Фарма» и торговом доме «ФармЦентр». Связаться с ним не удалось. Vademecum направил запрос в «Джи Ди Пи».

Павел Шадрин стал гендиректором «Джи Ди Пи» в октябре 2022 года, сразу после смены собственника компании. Тогда прежний владелец дистрибьютора Владимир Нестеренко продал «Джи Ди Пи» холдинговой компании «Доминанта», связанной с группами «Россиум» и «Регион» Романа Авдеева и Сергея Сударикова. Павел Шадрин – бывший член совета директоров «36,6», в составе которой «Джи Ди Пи» была до 2020 года. Он входил туда со стороны группы «Регион».

Группы «Регион» и «Россиум» с 2019 года консолидируют свои активы. Холдинговой компании «Доминанта» (бывшая «МКБ-Капитал») принадлежит 93,14% концерна «Россиум». Конечные бенефициары 80% «Доминанты» – три закрытых паевых инвестиционных фонда (ЗПИФ): «Партнерство», «Объединение» и «Концепция развития». Всеми ЗПИФ управляет компания «Регион Девелопмент», в которой 81% принадлежит Роману Авдееву, 19% – структурам «Региона». В 2020 году «Коммерсантъ» сообщал, что пайщиками ЗПИФ являются Роман Авдеев и бенефициар «Региона» Сергей Судариков. Еще 10% «Доминанты» принадлежит офшору Авдеева Intento Management и 10% – у ЗПИФ «М-Капитал», пайщиком которого является сама «Доминанта».

В апреле холдинговая компания «Доминанта» стала владельцем «Россиум фармацевтика». Эта компания займется развитием дистрибьюторского, производственного и розничного активов групп «Регион» и «Россиум». Новую компанию возглавил бывший председатель правления холдинга «ФармЭко» Иван Коноплянников.

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