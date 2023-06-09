В США начали устанавливать «наркоматы» с лекарствами против передозировки

В США в рамках борьбы с «опиоидным кризисом» в городах с самым большим количеством случаев смерти от передозировки начали устанавливать автоматы с товарами для наркозависимых. Два таких «наркомата» ранее расположились в Филадельфии и Неваде, а теперь еще один появился в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на New York Post.

«Их размещают в самых зараженных наркотиками районах города вместо привычных автоматов с конфетами и чипсами. Таким образом власти намерены бороться со всплеском передозировок», – говорится в публикации американской газеты.

По словам комиссара по здравоохранению и психической гигиене Эшвина Васана, каждые три часа в Нью-Йорке от передозировки наркотиками умирает один человек. В «наркомате» предлагается бесплатно получить такие товары, как лекарства против передозировки, тест-полоски для определения вида наркотика, наборы для курения, презервативы, никотиновую жвачку, набор первой помощи. Власти не исключают, что в ассортименте вскоре появятся шприцы.

С начала года в США появилось как минимум одно новое лекарство для профилактики смерти из-за приема наркотиков, а другой препарат – спрей Narcan от Emergent BioSolutions – разрешили к безрецептурной продаже.

gxpnews