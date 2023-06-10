В Сеченовском университете проведут КИ препарата «Артлегиа» от «Р-Фарм» с участием подростков

В Клиническом институте детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Сеченовского университета стартовала начальная стадия клинических исследований (КИ) препарата производства ГК «Р-Фарм» на основе олокизумаба («Артлегиа»). Лекарство предназначено для лечения ювенильного идиопатического артрита у подростков.

В отсутствие своевременного лечения заболевание может привести к инвалидности. «Олокизумаб – первое в мире моноклональное антитело, зарегистрированное для лечения ревматоидного артрита, которое блокирует непосредственно интерлейкин-6 – молекулу, участвующую в воспалительных, в том числе ревматических, процессах», – уточнили в пресс-службе ГК.

Инновационный биологический препарат производится на Ярославском заводе «Р-Фарм», что гарантирует бесперебойное обеспечение пациентов с ревматоидным артритом на территории страны.

Подросткам, участвующим в исследовании (15 человек), препарат будет вводиться по схеме, зарегистрированной для лечения ревматоидного артрита у взрослых. Исследование проводится без использования активного либо плацебо-контроля – все пациенты получат одинаковую терапию. Если КИ препарата пройдут успешно и подтвердят его безопасность и эффективность при ювенильном артрите, в дальнейшем его будут испытывать на детях и подростках с системным артритом.

«„Р-Фарм” инициировал клиническое исследование с целью обеспечения российских пациентов детского и подросткового возраста эффективной и современной биологической терапией», – сказал медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

По мнению директора института Екатерины Алексеевой, предстоящее многолетнее многоцентровое исследование – «пожалуй, первое исследование подобного уровня в России в детской популяции». Она добавила, что Сеченовский университет может стать лидером в этом направлении в России.

gxpnews