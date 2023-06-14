ФАС установила цену на первый российский аналог препарата «Форсига»

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на первый отечественный дженерик в рамках МНН дапаглифлозин. Отечественный аналог будет стоить на более чем 20% меньше оригинального ЛС «Форсига» (AstraZeneca), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предельная отпускная стоимость упаковки на 30 таблеток российского препарата «Диапаглиф» составила 1619,67 рубля при зарегистрированной цене на ЛС «Форсига» в размере 2167,51 рубля.

Препараты предназначены для лечения сахарного диабета второго типа, хронической сердечной недостаточности и болезни почек.

В России препарат «Форсига» применяется с 2014 года. А запуск производства полного цикла инновационного лекарства состоялся в 2020 году.

gxpnews