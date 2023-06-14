Мантуров: «Отечественная косметика не уступает западной по качеству»

В настоящее время в России выпускается продукция 600 местных косметических брендов, и большинство из них готовы наращивать производство, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров РИА Новости.

Среди отечественных компаний как микропредприятия, так и крупный бизнес. «Имеются свободные мощности, что позволяет в разы увеличить объем выпускаемой продукции во всех категориях и обеспечить потребителей всеми необходимыми товарами», – заявил чиновник.

Он также выразил уверенность в том, что российская косметическая и парфюмерная продукция является высококачественной и имеет серьезный потенциал в замещении западной: «Продукция отечественных производителей не уступает западной по качеству и активно реализуется внутри страны и за рубежом».

По словам Мантурова, за прошедший год российские компании «успешно перестроились на новые схемы работы, подключили российских производителей сырья и упаковки, инвестировали дополнительные средства в разработку инновационных продуктов».

В 2022 году прямые поставки своей продукции в Россию приостановили или полностью прекратили такие компании, как L′Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие). В мае 2023 года в России утвержден отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отраслях парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии с горизонтом планирования до 2026 года.

В мае 2023 года АФК «Система» стала владельцем косметической группы компаний Natura Siberica. АФК видит потенциал дальнейшего роста бизнеса в расширении производства и продуктовой линейки.

gxpnews