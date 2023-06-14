В США из амниотической жидкости создадут ЛП для борьбы с постковидным синдромом

Биофармацевтическая компания Neobiosis, специализирующаяся на создании соединений для лекарств из родовых тканей, получила одобрение FDA на проведение исследования препарата для лечения постковидного синдрома. Разработка под названием ViXome – это ацеллюлярный продукт, полученный из амниотической жидкости (околоплодных вод).

По словам генерального директора компании доктора Яна Уайта, амниотическую жидкость для создания препарата получают во время операций по оперативному родоразрешению, таких как кесарево сечение, причем только в том случае, если речь не идет о преждевременных родах.

«Это важная веха для компании Neobiosis, и мы рады продвигать ViXome, очищенный продукт, извлеченный из тщательно проверенной и стерильной амниотической жидкости <…> как потенциальную терапию для лечения разрушительного заболевания, от которого уже страдают более 300 млн человек во всем мире», – заявил он.

В ходе доклинических испытаний терапия показала мощный иммуномодулирующий и прорепаративный эффект, а набор пациентов для клинических исследований начнется во втором квартале 2024 года.

Термин «постковидный синдром» используется для описания состояния людей, живущих с хроническими симптомами COVID-19, из которых наиболее распространенные: усталость, когнитивные проблемы и одышка. О том, насколько инвалидизирующими являются эти симптомы, известно мало, как, впрочем, об их причинах и о том, как лучше их лечить.

В начале 2022 года Первый МГМУ им. И. М. Сеченова объявил о запуске международного исследования для определения и идентификации постковидного состояния.

gxpnews