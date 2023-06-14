Подмосковная компания вложит 250 млн рублей в производство ангиографических шприцев

В 2024 году в Московской области запустят производство ангиографических шприцев, применяемых при проведении исследований КТ и МРТ, для внутривенного введения контрастного препарата. Проект реализует компания «ТПК „РадиусМед”» – резидент особой экономической зоны «Дубна».

Всего на реализацию проекта потребуется 253,6 млн рублей, из которых около 200 млн рублей в качестве заема предоставит Фонд развития промышленности. На предприятии будет создано порядка 40 рабочих мест.

Помимо ангиографических шприцев, на той же площадке запустят производство аналогов импортных шприцев-инъекторов, совместимых с ввозимыми из-за рубежа шприцевыми насосами. Ежегодно компания будет производить 500 тысяч изделий.

По данным Минпромторга РФ, в России на 15,6% вырос объем производства медицинских игл для шприцев (на 47,8% – в денежном выражении). Дефицита не предвидится, обещают в ведомстве.

gxpnews