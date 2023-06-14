FDA одобрило второй препарат для лечения симптомов синдрома сухого глаза от Novaliq

Биофармацевтическая компания Novaliq получила одобрение FDA на препарат Vevye (офтальмологический раствор циклоспорина, 0,1%) для лечения признаков и симптомов синдрома сухого глаза.

Офтальмологический противовоспалительный и иммуномодулирующий лекарственный раствор, который лежит в основе разработки, создан на уникальной безводной технологии, благодаря которой увеличивается время остаточного действия на поверхности глаза.

Клинические исследования Vevye с участием 1300 пациентов с болезнью сухого глаза показали безопасность и эффективность препарата. Как утверждают в Novaliq, у большинства симптомы заболевания исчезают через четыре недели применения.

В мае 2023 года Novaliq и Bausch + Lomb получили одобрение FDA для Miebo (перфторгексилоктановый офтальмологический раствор) по тем же показаниям, что и Vevye. Активное вещество Miebo – перфторгексилоктан – образует на слезной пленке слой, который не допускает испарения влаги с поверхности глаза.

gxpnews