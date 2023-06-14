Директор по биотехнологическому производству «Р-Фарм» получил грамоту Минпромторга РФ

Директор по биотехнологическому производству группы компаний «Р-Фарм» Евгений Гузов награжден грамотой Министерства промышленности и торговли РФ за большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд.

В период пандемии группа компаний «Р-Фарм» реализовала программу комплексных мер, направленных на борьбу против коронавирусной инфекции COVID-19. Проект включал как разработку новых молекул и методов терапии, так и расширение действующего портфеля продукции за счет высокотехнологичных препаратов и производства вакцин.

В рамках этой программы командой специалистов под руководством Евгения Гузова был выполнен ряд задач, в том числе запуск производства вакцины «Спутник V» на Ярославском заводе «Р-Фарм», а также старт производства активной фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы моноклонального антитела, которое применялось при остром течении коронавирусной инфекции. После окончания активной фазы программы команда Евгения Гузова успешно переориентировала биотехнологические процессы и направила усилия на выпуск моноклональных антител.

«Для меня огромная честь получить столь высокую оценку своей работы со стороны министерства. Я также благодарен всем коллегам, с которыми мы решали поставленные задачи, ведь это результат прежде всего командной работы. Разработка, внедрение и производство биотехнологических препаратов – одно из ключевых направлений „Р-Фарм”, обеспечивающих доступность жизненно необходимых лекарственных средств для российских пациентов», – отметил Евгений Гузов.

gxpnews